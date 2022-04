Todos los géneros teatrales en la cartelera de Bizkaia

En este primer fin de semana de ese mes, en las carteleras de espectáculos escénicos, confluyen todos géneros teatrales. También coinciden actores veteranos muy reconocidos con jóvenes dispuestos a cambiarlo todo. Comencemos dando paso a los nuevos.

En la sala BBK de la Gran Vía de Bilbao, comienza la segunda edición de su Festival OFF. Tiene como objetivo presentar obras y propuestas de carácter innovador y alternativo. Además, habrá mesas de debate y talleres. En estos días se presentan sucesivamente 'Tchnocracia', 'Like me' o 'Belmez'.

El actor reconocido que pasa todo el fin de semana en Bilbao es José Sacristán. Algunos le tratan con mucho respeto y le ponen el don. Viene con su monólogo 'Señora de rojo con fondo gris', de Miguel Delibes. Sacristán hace gala de todos sus recursos interpretativos. Estará en el Teatro Campos Elíseos.

José Sacristán en la obra 'Señoras de rojo sobre fondo gris'. Pablo Sarompas

En el Teatro Arriaga, se presenta un clásico visto de otra manera. La obra se titula 'Malvivir'. Pone el énfasis en la picaresca del llamado siglo de oro. La novedad la pone el punto de vista femenino. También hay una historia de amor desgarrado. En la interpretación están Aitana Sánchez Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambascio.

Hasta el Teatro Barakaldo, se acerca una compañía con larga y firme trayectoria de innovación y riesgo. Son los gallegos de Chevere. Traen 'NEVERMORE'. Es su reflexión sobre los movedizos tiempos que estamos recorriendo. Lo hacen con amplitud de miras, sin pelos en la lengua y con el humor característico de su tierra.





MÁS INTERÉS

Además de esas referencias destacadas arriba, se presentan más propuestas dignas de ser atendidas. En el teatro Arriaga, se ha puesto en marcha y en gira 'La cazadora de mitos', con participación de toda la artística familia Ibarrola. En el Social de Basauri, se dará 'La hora de Pablo Ibarburu'. Hasta Ermua, llega 'Las piscinas de la Barceloneta'. En el Palacio Euskalduna, los más pequeños pueden tener un gran atractivo por 'Aladín, el musical'. En el teatro Campos Elíseos, mantienen su oferta múltiple: Escena popular representa 'La gata sobre el tejado de zinc caliente'. David Amor, con 'Love está en el aire'. Y hay sitio para el Show de la comedia femenina.

TEATRO BREVE

En Pabellón 6, arranca la novena edición de las propuestas de Teatro breve. Ya un clásico. Convertido en una aventura también para los espectadores. Ellos pueden confeccionar su itinerario, Eligen las piezas que desean disfrutar y en qué orden. En este primer fin de semana se presentan: 'Ángel con grandes cadenas de alas', 'Begoña, Pepa y los demás', 'Gaiski' y 'Skuld. Lo que es necesario que ocurra'.