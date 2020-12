EN el argumentario que justifica el apoyo de EH Bildu a la estabilidad del Gobierno del Estado con su apoyo al presupuesto, tras la estrategia psicodélica de "tumbar el régimen" y la mesiánica de propiciar la "república vasca" se impone la de ganar derechos para la ciudadanía vasca. Esta es la buena, que lo dijo ayer Arnaldo Otegi. Y no queda menos que aplaudir el reconocimiento, por fin, del derecho de la ciudadanía vasca a vertebrar su país con una infraestructura ferroviaria de alta velocidad que no solo una sus capitales de Hegoalde –las cuatro– sino que conecte el país con las redes estratégicas de tránsito de personas y mercancías del arco atlántico europeo. No es menos importante el derecho a un proceso de transformación, empoderamiento y ejercicio de decisión institucionalizado. Porque evita, mediante procesos de consenso, aventuras inestables, costosas cuando no dolorosas. A todo ello ha despertado EH Bildu consolidando a Sánchez aunque no sé si ha reparado en que el dinosaurio aún sigue ahí, que diría Monterroso. Porque no basta con tragarse el sapo del TAV: hace falta dejar de demonizarlo; ni con asumir la dimensión propia en la realidad interdependiente: hay que hacer pedagogía con los tuyos y explicarles el requiebro. Si no, solo se busca administrar y hasta otorgar esos derechos, no ganarlos para la gente. Para eso ya se financia a las monarquías.