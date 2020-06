Píntalo, negro

NO acabo de ver que impedir el acceso del cinéfilo a Lo que el viento se llevó nos haga mejor personas. Me parece más útil contemplar el trabajo de la primera afroamericana que obtuvo un Oscar –Hattie Mcdaniel– y acompañar la visualización del filme con la advertencia de que no se le permitió entrar a recogerlo por su condición racial. Hay un espacio entre borrar el pasado y hacer apología de él. No concibo que se prohíba El acorazado Potemkim porque en la Rusia soviética hubiera gulags o Con faldas y a lo loco porque ironizara con la condición sexual y los tópicos machistas y clasistas. Quizá deberíamos preocuparnos más de darnos herramientas de conocimiento, de sensibilidad y de capacidad crítica para que tengamos sociedades más empáticas y menos correctas. Cuando los Rolling Stones publicaron en 1966 Aftermath incluyeron un tema que provocó un pequeño revuelo de los que duran dos minutos. Su hoy célebre Paint it Black –una joya del rock que habla sobre los sentimientos depresivos que provoca la pérdida de un ser querido– sufrió un error tipográfico en su primera impresión y a alguien se le coló una coma: Paint it, black. A lo peor fue una broma racista del impresor, pero quien se ofendió no dedicó tiempo a contrastarlo. Una tormenta en un vaso de agua y un estado de cosas. La convicción tiene muchas formas. Incluso intolerancia.