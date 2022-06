Un presidente elegido por mayoría

Soy un asiduo lector de su periódico,desde el inicio de su trayectoria periodística y de comunicación. Quisiera expresar, mi más rotunda queja hacia los artículos firmados por su colaborador José L. Artetxe,en especial los publicados en la pasada campaña electoral a presidente de nuestro querido Athletic.No entiendo para nada las frases que escribe, sobre todo en su artículo de ayer domingo 26 de junio, efectuadas con sarcasmo y rencor hacia un presidente elegido con una mayoría muy importante y que una vez terminadas las elecciones, la masa social y los otros dos candidatos han dado una lección de deportividad, educación y saber estar,acordes con el sentimiento Athletic.Sr. Artetxe , hay que remar en la misma dirección para intentar llevar al Athletic a las mejores cotas tanto deportivas como institucionales,con críticas lícitas,pero constructivas y no las realizadas por Vd en sus artículos. Me siento indignado, y creo que los lectores de nuestro estimado periódico DEIA, por lo menos a una gran parte, no se merecen este tipo de artículos, que conducen a polémicas de desunión en nuestra gran familia athletikzale.