Prosperidad sin crecimiento

La humanidad envejece perversamente: por el descenso de nacimientos y por el alargamiento de la vida, aunque ello no produzca felicidad, sino solo retrasar la muerte. Sin soñar con destruir el sistema capitalista, se imponen profundos cambios en la humanidad en su beneficio: jubilarse a edad más temprana. De hecho el sistema social tiene medios para sostener dignamente a quienes no trabajen porque no quieren o no lo tienen, pero se considera un estigma. No al despilfarro militar: unos 2 billones de dólares anuales que genera desigualdades irritantes. Así como el gasto policial, reconvirtiéndolo en un servicio social como la sanidad o la enseñanza y no para controlar a la ciudadanía. Se deben potenciar las artes como vía de progreso y cultura. Es una locura que haya tantos vehículos contaminantes como personas en el mundo. La Transición Ecológica que no sea solo un eslogan. La basura debe reciclarse al 100%. El uso de medios de transporte colectivos movidos por energías renovables deberían sustituir a los medios privados. Además del rigor en la lucha contra el fraude fiscal hay que difundir que es una conducta antisocial. No son utopías: léase a Chomsky, Stiglitz, Kruman, Varufakis, Piketty o Klein. Gerrarik ez!