Ambulatorio de Txurdinaga

El pasado día 4 de marzo, mi doctora de cabecera me dio un volante para oftalmología. Pedí cita en el mostrador y, de forma increíble, me dieron cita para el día 8. Me recuerdan la cita mediante sms el día 5. Genial. Qué eficiencia . Por asuntos de trabajo, la tengo que retrasar y me la cambian al día 29 de marzo, bien, sin problema. Al poco rato recibo un sms y me comunican que la cita no cambia de día pero si de ambulatorio: ahora tengo que ir al de Solokoetxe. Nos están tomando el pelo a los de Txurdinaga. Están desmantelando el ambulatorio poco a poco para que no nos demos cuenta. ¿Con qué fin? Primero quitaron ginecología, luego oftalmología y otorrinolaringología (que yo me haya enterado). ¿Cuál va a ser la siguiente especialidad en desaparecer? Hay mucha gente que utiliza el ambulatorio: está accesible, bien comunicado y las personas con dificultades de movilidad tienen dos autobuses que les dejan en la puerta y, en caso de ser necesario, puedes dejar el coche dos minutos en segunda fila sin molestar a nadie para que se baje la persona que va a consulta. En el de Solokoetxe, no se puede dejar un coche en segunda fila ni dos minutos, no hay autobuses que nos conecten desde Txurdinaga y para ir andando tenemos unos dos kilómetros. Vamos, estupendo para todos, sobre todo para las personas mayores (los que probablemente necesitan más acudir a un especialista) y las personas con movilidad reducida.