Txirrindulari masajista

El éxito de una friega muscular reside en que los pacientes sientan en cada loción una especie de amansamiento y precisión, en este caso las piernas. Pasar del deporte de las dos ruedas a realizar tareas apropiadas de masajista requiere de conocimiento, experiencia y tacto, además de cursos acreditativos de terapias naturales aprobadas ya y publicitadas en BOPV. Es el caso del exciclista Gabino Ereñozaga –Gatika (1942) y profesional desde 1967 a 1971–. Corrió inicialmente en Fagor, posteriormente en Ferrya, Karpy, Kas y terminó su carrera en Orbea. Según Wikipedia, venció en Vuelta a La Rioja, etapas estatales y pruebas internacionales del Tour of Britain y luego, fue masajista de Vitalicio, ONCE, Euskaltel, etc.