11 de febrero

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que entre sus muchos objetivos y metas pretende una mayor participación e inclusión de las mujeres en el campo de la investigación y la ciencia y fomentar y estimular las futuras vocaciones en todas aquellas niñas que vean en ello su futuro y tratando, de esta manera, romper la brecha de género en un mundo difícil y complicado, como es la ciencia y la tecnología. Existen todavía muchos países donde las inversiones en tecnología, investigación y ciencia son bastantes precarias o bien los recursos que en ello se invierten no tienen la suficiente visión de futuro y aunque afortunadamente algo va cambiando, queda todavía un largo trecho que andar. De esta manera y en este contexto, existe todavía una verdadera lucha de géneros, para que el papel que jueguen, las mujeres científicas e investigadoras no se vea ninguneado por el mero hecho de serlo y entorpeciendo, igualmente, las oportunidades de futuro, que puedan tener sus sucesoras. Queda todavía mucho que resolver para que todas ellas, mujeres y niñas, tengan un verdadero rol protagonista, en algo que es tan esencial para el desarrollo humano. El lema escogido para este año, no deja de ser esperanzador: Equidad, diversidad e inclusión: El agua nos une. Espero de corazón (nos una a todos y a todas) en este apasionante mundo.