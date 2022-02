Los ninguneados aportamos

Quiero denunciar el comportamiento y la actitud de las administraciones públicas, tales como Hacienda, Seguridad Social, INSS, etcétera. Y de algunas entidades bancarias. Las administraciones de Hacienda con sus fiascos de programas y que encima conllevan para el contribuyente recargos y sanciones si no se realizan correctamente. La Seguridad Social con su falta de asistencia tanto personal como telefónica. El INSS con sus oficinas cerradas. Cómo es posible que todos ellos, incluidos ayuntamientos, tengan como entidad colaboradora a Kutxabank. No solo Hacienda somos todos, todos, absolutamente todos participamos en todo lo que concierte a administraciones públicas. Señores, mucha tecnología y falta de empatía. Nos tratan como al ganado en las macrogranjas, obligándonos a seguir una línea. Nos quieren obligar a que las gestiones las realicemos nosotros directamente vía on line, eliminar las relaciones personales, eliminar el personal trabajador y encima cobrar comisiones por un trabajo que no realizan y poder así incrementar sus beneficios. Y todo esto sin entrar a valorar la falta de seguridad que en muchas ocasiones conlleva el realizar algunas de estas gestiones y que sabemos que se han dado. Señores de los consejos de administración, gerentes, directores, etcétera. ¡Ya está bien! Sinceramente, creo que los que realmente sobran son ustedes, este comportamiento de falta de atención, respeto, empatía... no nos lo merecemos, puesto que todos ustedes están donde están porque nosotros, la gente normal y corriente, con salarios bajos, pensionistas y demás, precisamente los más ninguneados con su estrategia, somos los que aportamos.