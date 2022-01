Niños y deporte

No hay otra explicación: los niños no generan beneficio económico, pese a ser el futuro de nuestra sociedad. Solo así se entiende que no les hayan dejado practicar deporte, algo no opcional sino absolutamente necesario y beneficioso para ellos. Independientemente del color del voto que se emita, ¿puede alguien explicar por qué razón el coronavirus no atacaría a los asistentes a un partido en Miribilla, por ejemplo –que es un espacio cerrado, recordemos–, pero hasta este fin de semana que se ha reanudado era peligrosísimo en otras canchas, al aire libre o no, donde los niños disfrutan de su deporte favorito rodeados de familia y amigos?