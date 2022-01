Somos pocos o ninguno los que sabemos cómo funciona un microondas y cada mañana nos calentamos la leche en él. Y viajamos en avión sin saber nada del efecto Bernoulli. Por no hablar del wifi al que estamos conectados 24 horas. Pero, eso sí, sé más que Louis Pasteur y por eso no me pongo la vacuna. Anda que...