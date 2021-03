Cuidar, es un libro de casos y soluciones reales, una revolucion en el cuidado de las personas. Y para mí particularmente, que resido en una institucion sociosanitaria, este libro de la médica vasca Ana Urrutia Beaskoa, es una puerta a la esperanza. Se dedica a Cuidar, lo mismo que el título del libro, y pretende todo un programa nuevo. Junto aç la Fundacion Cuidados Dignos, creada por ella, pretende hacerlo, y sobre todo sabe como hacerlo y en mi resi. A la problemática, le da solucionática. Ya lo han hecho en otras residencias. El método es cambiar las cosas: uno a uno, personalizadamente, con tiempo, dedicacion y dialogo. Sin poner cadenas ni fisicas ni químicas a nadie. Es el título y eslogan: Cuidar personas. Después de más de nueve años en mi residencia, y con la pandemia encima, sine die, y mil sucesos más que prefiero omitir (quejarse cansa y no sirve para nada.), se me ha abierto hoy, ya viejo y cansado, un futuro mejor. Estoy seguro, después de leer a Ana y de escuchar a Rocío y a Juan Carlos, del equipoque esto mola.Gracias, equipo.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.