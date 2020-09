Leo a Iñigo Landa en su blog del Rincón del Protestón, el cansino mantra del a todo no, y esto me retrotrae a principios de los años 90, cuando siendo concejal en el Ayuntamiento de Basauri, contabilicé al grupo de HB (hoy Bildu) votar en contra (a todo no) del 92% de los asuntos llevados a pleno por el alcalde de EAJ/PNV. Ahora bien, curiosamente, uno de los concejales de HB votó en pleno (conjuntamente con su grupo), en contra de la construcción de un parking para vehículos de residentes en las cercanías de la plaza de Arizgoiti. Esto no tendría nada de anecdótico, si no fuera porque dicho concejal sería uno de los primeros en solicitar una de las plazas del parking, por residir en la zona mencionada. Así que ya ve, señor Landa, 30 años después, el mundo de Bildu (antes HB) sigue con la vieja y desfasada política de, a todo no. ¿Qué hubiera sido de este País si hubiéramos seguido los postulados de esta izquierda que se hace llamar abertzale? En esta legislatura que ahora comienza, vamos a ver a esta izquierda votar a todo no conjuntamente con Vox y el Partido Popular... Y si no, al tiempo.