Tres son tres

Las normas que debemos cumplir a rajatabla, si de verdad queremos salir indemnes de esta pandemia.La mascarilla, molesta, claro; resulta difícil respirar, pues también, pero hay que usarla y cambiarla cuando después de determinados usos, protegerla de virus dentro del bolsillo, vamos una serie de consejos que debes seguir si quieres que sea una verdadera protección.La distancia de dos metros o más entre personas, es lógico pues en este juego nadie lleva un cartel en la frente que diga que tiene el coronavirus, nadie sabe dónde se encuentra el contrario, por ese motivo protege tu persona de los demás y los demás se protegerán de ti si estás contagiado.La higiene personal, el lavado de manos, recuerdan aquel que dijo, " yo me lavo las manos" pues si, fue Pilatos el primero que se las lavo porque no quería saber nada, pues nosotros no queremos saber nada del coronavirus y los desinfectamos con jabón y buen lavado de manos.Una cosa más, debiéramos añadir a estas normas y tal vez la mejor es pasar esta pandemia hasta la llegada de la vacuna huyendo de las relaciones familiares y amistosas que no conviven en nuestra casa.