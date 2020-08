Carta a Juanito

Yo pensaba que eras más listo. A pesar de que te están echando una mano algunos socialistas y antiguos ministros franquistas te has escapado en mal momento y nos estás dando el verano. Vamos, eres como la canción triste del verano o el chiste malo de la temporada. Con lo felices que estábamos nosotros con nuestro coronavirus, muriéndonos en las residencias y en las UCI a miles, no acordándonos de si teníamos rey ni reina, ni casa real ni nada que nos recordara la dictadura ni la dictablanda, y a ti se te ocurre dar la nota en este momento tan delicado. Total, para refugiarte en la cueva de Alíbaba. Supongo que por lo menos te habrán obligado a llevar chilaba con hilos de oro y babuchas de piel de cabra para andar por palacio, por los arenes y por los jardines de noche. Cuidado por el día, porque los paparachis y sus amigos jeques están al quite y por una foto tuya disfrazado así pagará mucho dinero cualquier revista porno. Cuídate, que ya estás mayorcito para hacer estas travesuras y te puedes caer y romper la crisma. Que Alá te conserve el humor y las ganas de vivir. Lo vas a necesitar. Tú y tu familia. Hasta pronto. NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 800 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI.