Del amor antes del móvil

(Historias de la Transición). Hoy vuelvo del colegio enamorado, / hoy he visto a mi seño que lloraba. /No nos daba su clase y era esclava/ de algún sabio recreo encapotado.Mirándonos los compas me he cruzado/ la mirada de Elisa. Reflejaba/ una lección de física aplicada/ al sentimiento. Y me he sentido osado.Hoy vuelvo del colegio acompañado/ de la que vive cerca de mi casa; / la que saca los dieces en dictados.Tengo ya catorce años y me casa/ un nudo la garganta. Ya he probado/ su mano de mi mano por la plaza.