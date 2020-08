Dar amor para recoger amor

Donde no hay amor, pon amor y recogerás amor. Esto escribió un hombre que, para mi, era un fuera de serie. Esta frase es para mí un resumen de varias cosas: de lo mucho que estudie, y estudio ahora, de lo que leí y leo y de lo muchísimo más que escucho ahora a los demás. Concretamente a muchísimas amigas y amigos de diferentes edades e ideologías Pero, y de alguna manera distinta, también veo escucho y creo que entiendo a animales, e incluso a plantas de todo tipo. Solo aportar una idea positiva,en este desconcierto durísimo, en esta situación inacabable,inexplicable. Quiero dar una luz particular en este túnel que se acabará, seguro. La solución, de casi todo, para mí siempre es el amor. Consiste en intentar interesarse desinteresadamente por todos y todas las que puedas. Me dirán que la vida no es así: Es al revés. Yo desde mi experiencia, compruebo a veces que recibo lo mismo que doy: amor. Que una vida donde te sientes radical y completamente amado es un regalo y merece la pena de ser vivida . Jhon Lennon ya cantaba:" You may say that I am a dreamer , but I kwow that I am not the only one". Me puedes decir que soy un soñador, pero yo sé que no soy el unico.