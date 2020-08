La polémica TikTok es muy amplia. Tenemos a Anonymous pidiendo que borremos esta aplicación porque el gobierno chino la usa para espiarnos, por otro lado, China negándolo, psicólogos alertando de la peligrosidad de su uso por niños cada vez más pequeños y, por último, los usuarios de la aplicación divirtiéndose con ella.Lo del espionaje me parece una estupidez, porque si no te espían los chinos, serán los americanos con Google, Alexia o tu Smartphone.Creo que TikTok es una plataforma muy divertida y dinámica, pero en la que no se aprende nada, no hay valores, ni historias de esfuerzo y superación. El problema es que si convertimos esta plataforma en la base de nuestro ocio, lo más normal es que de tanto ver y hacer el tonto, nos volvamos idiotas, como está sucediendo.