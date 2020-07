40 años de Berrozi

Berrozi a 2 de julio de 1980. Un grupo de jóvenes y algunos no tan jovenes, nos dirigimos al puerto de Azazeta (Araba), tomamos una pista sin asfaltar que entraba en el bosque. Llegamos a un punto donde nos esperaban los que serían nuestros instructores, hombres que habían estado en varias guerras (Afganistán, etc.); eran británicos. Dejamos nuestros vehículos y nos llevaron al "pueblo", había una iglesia, un chalé, dos casas, establos y un gran almacén para patatas. Seguido, montamos tiendas de campaña y nos pusimos a la faena, sacar estiércol de las cuadras, limpiar establos, hacer trincheras, etc. Al de tres semanas nos dieron la ropa, calzado, etc. Y empezamos los entrenamientos. Todo fue muy duro. En cinco semanas terminamos la instrucción básica con el asalto al geriátrico de Lakua, sede del gobierno, donde los "malos" tenían secuestrado a un miembro del GV.Fuimos el primer grupo de escoltas y seguridad conocidos como Los Hombres de Berrozi. Cuarenta años después, algunos han fallecido, los que quedamos recordamos con orgullo haber hecho Historia. Gora Rezola Taldea. Gora Berrozi. Gora Euskadi Askatuta.