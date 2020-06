Parece que hay dos tipos de delincuencia y aunque me salga de forma más natural combatir la de alto standing, porque la veo más tóxica y que empobrece más el entorno, por supuesto que quiero que combatan la pequeña, que tanto cala en la ciudadanía. Pero no deja de sorprenderme que con la otra no se demuestre la molestia con la misma vehemencia, nunca sabré si es porque cuando alguien defrauda grandes cantidades de dinero, las cosas que se dejan de hacer nunca han estado y sin embargo la pequeña delincuencia te arrebata algo que ya está y eso molesta más, o es por una cuestión de coraje, es como darle patadas a un pequeño perro molesto, y no dárselas a un perro mucho mayor y mucho más repelente, por miedo a que te muerda.