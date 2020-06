Para no echar gota

Después de ver el comportamiento de nuestros políticos en el Parlamento y posteriormente en la Comisión de Reconstrucción, es para echarse a temblar porque de seguir así se quedará como Comisión de Destrucción. Patxi, que no eres nuevo, en estas lides, claro que... quod natura non da, Salamantica non presta. Qué vergüenza ver el comportamiento del parlamentario de Vox, marchándose como si fuera un crío pequeño y el del vicepresidente del Gobierno poco más o menos, metiendo el dedo en el ojo y escarbando. No me extraña que Pedrito el Cariñoso dijera en cierta ocasión que si tenía que gobernar con ciertos personajes no dormiría aunque tuviera colchón nuevo. Ahora los que no dormimos somos los ciudadanos de este país, viendo la tropa de estólidos que nos representa y nos gobierna.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas.