La pandemia del amianto

El virus del covid-19 se está llevando a gente, sobre todo, gente mayor y no hay derecho, aunque parece que lo estamos controlando, pero hay otro virus al que no podemos hacer frente, pues después de años muriendo gente, sigue sin tener cura y es el producido por el amianto, que sigue matando día tras día a más de una o un trabajador, como mató a mi marido hace más de 4 años y a tantos y tantos, el último, José Luis García Martínez (damos el pésame a su familia), gente a la que se le ha quitado el derecho a disfrutar de la vida. No hay derecho. Esta persona no se ha contagiado por ir de juerga, ni de cena, ni de viaje, sino por ir a trabajar, sí, por trabajar hace muchos años con un producto cancerígeno, sin que la empresa tomase las debidas medidas preventivas. ¿Cuántas más personas tienen que morir? ¿Cuándo se va a investigar para encontrar una solución? Es en eso en lo que hay que gastarse el dinero, en investigación, no en futbolistas, ni en gente a la que se le paga por contar sus vergüenzas, pedimos más investigación de todas las enfermedades.