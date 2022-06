Estamos creando un modelo de consumo insostenible

Un buen resumen

Una mala idea

La solución era la publi

Nos creemos ricos y no lo somos

Yo también quiero verlo

No soy nada mojigato a la hora de enfrentarme al problema de la. Al contrario, creo que solo viendo el problema de frente, pero también desde todas las aristas, podremos llegar a un diagnóstico y a un plan de ejecución que, realmente, empieza por una premisa muy sencilla: rearmarse. ¿Por qué? Pues Jan Ros en Twitter ha elaborado ese diagnóstico con una sencillez y precisión notables:, titular para Twitter, ayudar a difundir bulos y, especialmente,El diagnóstico de Ros, no obstante, vale para la prensa tradicional pero también para, ese colectivo tan heterogéneo pero con una actividad muy intensa desde el confinamiento. Regularizar su actividad es ya una necesidad, sobre todo par, pero no me parece acertado esto en Vozpópuli: "Hacienda permitirá a los 'influencers' tributar como empresas para evitar la huida". Es decir, una opción por la que las y los, ahora se elevará a legal por miedo de la fuga a Andorra. Igual sale mejor invertir en educación y valores.Siento dar malas noticias pero me temo que enpara ver la tele bajo demandaSerán spots breves, colocados antes de los contenidos, puede que sean interactivos, aparecerán nuevos formatos, lo que queramos, pero el sistema de suscripción no funciona y las empresasaunque sea forzando la máquina. Blanco y en botella, este anuncio (precisamente) de Amazon, adelantando "nuevas formas de llegar a tu audiencia a través de puntos de contacto en streaming, partidas en directo y mucho más".El modelo no es sostenible, y no me refiero solo al de la(y además podías compartir la sesión y el gasto) ofrecían un montón de contenidos: estamos creando un modelo de consumo que va a reventar. Preferimos pedir un libro, que, en vez de ir hasta la librería, donde en una caja entran varias decenas. Y en las tiendas nos hemos acostumbrado a llevarnos o pedir on-line prendas de ropa como si no costaran y, después, devolver la mayoría de ellas con. No necesito datos de ninguna institución para saber que eso es insostenible.Defiendo la necesidad de que cada persona aporte lo que pueda en la, pero también sé que toda la basura que separe y meta en su correspondiente contenedor durante toda mi vida apenas tiene impacto si lo comparo con el que tienepor ejemplo. Así que me sumo a la petición de Shine McShine, por exagerada que parezca: "Quiero un Nuremberg climático. Quiero ver cómo les obligan a pagar por el daño causado con el dinero que ganaron causándolo, en lugar de ver cómo somos lsin realmente arreglar nada".