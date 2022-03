Delinquió

Acomplejados

Soberbio

Yelena Osipova

Detenida en Rusia Yelena Osipova, anciana superviviente del Sitio de Leningrado por protestar contra algo que conoce muy bien, una guerra.#StopTheWar

Disfrute

. Pero no lo será porque los "delitos" (lo entrecomillo porque lo cita el fiscal, según El Plural, no porque la palabra genere dudas) que ha cometido han prescrito o no pueden ser juzgados porque los cometió bajo el manto de la inviolabilidad que protege al jefe de Estado español. También al actual, por cierto. Un manto que se estira: es imposible pensar que es casual elen la tarde de la mañana en la que se celebró un pleno en el Congreso sobre la guerra en Ucrania, la más importante desde la II Guerra Mundial. Sigue protegido. Sigue haciendo lo que quiere.Después de confirmarse el escándalo (que es lo que sería en un país con un poco de respeto por sí mismo) de que la fiscalía no encuentra indicios para iniciar un proceso judicial contra Juan Carlos I porque alguien dejó pasar el tiempo y porque, en la cuenta en Twitter de lastuiteaban un retrato oficial del jefe de Estado con la frase: "En fila de uno para pedir perdón". Es necesario tener unapara someterse ante un tío que se reía abiertamente de la ciudadanía mientras acumulaba millones y mandaba comprar contadoras de billetes.Los quince minutos que dediqué a ver el discurso deen el pleno del Congreso sobre Ucrania son los mejor invertidos de mi tiempo de trabajo en lo que llevo de año. El diputado de EAJ-PNV estuvo, simplemente, soberbio. Y cuando esto sucede también hay que decirlo para prestigiar la política. Esteban, la vinculó con la nuestra y, sin ponerse de perfil ni funambular: la situación es tan desgarradora que tenemos que elegir si queremos armar a las y los ucranianos para que luchen por nosotros o quey la escalada vaya a más.Hasta ayer no conocía ese nombre ni a la persona que puede llevarlo con orgullo: se trata de unaque se ha manifestado en Rusia contra la invasión sobre Ucrania, por lo que ha sido detenida. Osipova es ejemplo de coraje, porque hay que ser muy valiente para manifestarse contra un tirano enloquecido como es Vladímir Putin, es ejemplo de dignidad, esy, a la vez, de acción, porque la octogenaria no pudo quedarse en casa, no pudo no hacer nada, no pudo evitar recordar la guerra a la que sobrevivió yy una pena tan grande como su determinación.En medio de la locura rusa sobre Rumanía y de la muy meditada decisión de la fiscalía de pasar de líos con Juan Carlos I dadas las circunstancias, hablar delparece una banalidad. Pero la necesitamos. Por lo menos, yo sí, porque para mí es disfrute. Así que voy a pasar de quienes dijeron que ", como si esta temporada no hubiéramos disfrutado (ni las anteriores), también de quienes claman: "Cuánto daño nos hace el 'Beti Zurekin'" y luego se emocionan con el 'You'll Never Walk Alone", y de quienes solo consideran buen athleticzale a los que se flagelan con la autoexigencia.