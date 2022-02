También es verdad

En un gobierno de otro signo político, tendríamos las calles incendiadas. Son acojonantes las tragaderas de algunos. pic.twitter.com/q2VoYnTUEd — ?? El DiSputado® (@NoSoyLaGente) February 15, 2022

No solo es el umbral

El problema no es q nuestro salario mínimo acabe de fijarse en 14.000€/año (Alemania: 19.452€). El problema es q un millón y medio de trabajadores cobren ese salario mínimo y dos, q el salario medio no llega ni al doble: 24.400€ (Alemania: 52.104). Pa pensar. — jordi sevilla segura (@sevillajordi) February 12, 2022

Pues tiene mérito

¡Tezanos lo consiguió!



Todos los resultados están fuera de las horquillas que estimó el CIS.

Es como sacar 0 en una quiniela de 15. Una proeza.



PP: 31 (horquilla 24-30)

PSOE: 28 (horquilla 29-34)

VOX: 13 (horquilla 8-9)

Cs: 1 (horquilla 2-5)

Unidas Podemos: 1 (horquilla 2-4). — Jorge Calero (@JorgeCalero1) February 13, 2022

Gente muy poco recomendable

¿Por qué siguen invirtiendo?

NO SE PODÍA SABER QUE UNA ESTAFA PIRAMIDAL NACIDA COMO ESTAFA PIRAMIDAL Y RECONOCIDA COMO TAL POR SUS CREADORES, SERÍA APROVECHADA POR OTROS ESTAFADORES PARA HACER SUBSIGUIENTES ESTAFAS RECURSIVAS. pic.twitter.com/S7q6P6ZNid — Klkautsky (@Klkautsky1) February 13, 2022

(y por extensión, en Euskadi) porque la electricidad ha subido un 46%, la gasolina, un 25%, y el diesel, un 23%, por no hablar del incremento que notamos cada día en la cesta de la compra. Ante la colección de evidencias, El Disputado tuiteaba: "En un gobierno de otro signo político, tendríamos las calles incendiadas.". Y tiene toda la razón: la capacidad para autojustificarse de una parte de la clase política (esa que iba a representar a "la gente") y la de sus votantes para justificar su reprobable inacción son innegables, tanto como poco recomendables.Con la inflación disparada el aumento del salario mínimo es una acción necesaria pero insuficiente. Jordi Sevilla daba algunos datos en Twitter para confirmar intuiciones generalizas: "El problema no es queacabe de fijarse en(Alemania: 19.452€). El problema es que un millón y medio de trabajadores cobren ese salario mínimo y, dos, que el salario medio no llega ni al doble: 24.400€ (Alemania: 52.104)". En efecto: la cantidad de personas que cobran ese mínimo (o divisiones del mismo en función de contratos por debajo de las ocho horas) y, en general, los sueldos tan bajos, sonEsto de Jorge Calero, sobre las, también tiene su miga: "¡lo consiguió! Todos los resultados están fuera de las horquillas que estimó el CIS. Es como sacar 0 en una quiniela de 15. Una proeza. PP: 31 (horquilla 24-30). PSOE: 28 (horquilla 29-34). VOX: 13 (horquilla 8-9). Cs: 1 (horquilla 2-5). Unidas Podemos: 1 (horquilla 2-4)". Lo que nos lleva a preguntar, una vez más, si las predicciones del CIS buscan mostrar estimaciones reales o. Lo más grave es que esta pregunta se ha convertido en la habitual, tanto como los errores de un CIS que pagamos entre todos.¡Qué barbaridades habrán escrito, incentivados e incentivadas poren redes sociales, los representantes deque han decidido borrar su cuenta en Twitter o todos sus tuits después de haber sido elegidos para el parlamento de Castilla y León! Les una auténtica lástima porque, basándonos en lo que le cazaron al cabeza de lista, podríamos elaborar una gran galería de la xenofobia, homofobia y fascismo del más básico:. Borrón y cuenta nueva, literalmente, para varios de los compañeros de Juan García-Gallardo, que son conscientes de que lo que piensan les perjudica.No discuto las bondades de la, que permite el acceso exclusivo a archivos para generar propiedad sobre ellos, pero creo que tampoco es discutible que estepor quienes se quedaron fuera de la época buena de la especulación con criptomonedas, hoy es inseguro, cuando menos. Las estafas con copias vendidas varias veces o plagios impiden que el modelo de(que está muy bien) se desarrolle con normalidad. Negar esa evidencia, igual que negar que se trata de especulación, no hace bien a nadie, ni siquiera a quienes generan obras originales y quienes las venden.