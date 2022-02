Todo lo que está pasando va del PP, de sus luchas intestinas y de cuánto tiempo podrá aguantar Casado

El eco castellano-leonés

Unas elecciones muy lejanas: Abstención en el municipio del Condado de Treviño 64'11%. Abstención en La Puebla de Arganzón 59'59%. Abstención en la provincia de Burgos: 37'19% — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) February 13, 2022

Haciendo cosas nazis

Ayuso, sin complejos

¿El pueblo? ¿Qué pueblo?

Y la izquierda, a lo suyo

Una manera muy buena de recuperar los votos perdidos es insultar a los votantes. No hacer ni un poco de autocrítica y llamar masa aborregada a la mayoria política, una estrategia sin fisuras. Seguro que nos hace ganar las próximas elecciones. Mucho ánimo. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) February 14, 2022

La lectura ya más sosegada de los, elevados a anticipo de unas Generales por el empeño de Casado y la participación de Sánchez y Abascal, nos sigue dando reflexiones interesantes, como la que hizo a vuelapluma Aitor Esteban en clave vasca: "Unas elecciones muy lejanas. Abstención en el municipio delen La Puebla de Arganzón: 59'59%. Abstención en la provincia de Burgos: 37'19%". La excepción burgalesa en el territorio alavés ha vuelto a mostrarse ajena a un proceso electoral que le atañe pero que ni le ocupa ni le preocupa.A Jorge Buxadé ya le vimos arrastrado por sus propios compañeros, entre collejas, porque había salido muy alegre al atril durante ellas elecciones catalanas de 2021. El pasado domingo, el eurodiputado de Vox celebró los resultados de su partido en Castilla y León también muy arriba,. Una canción que es, qué casualidad, la que corean en sus manifestaciones los integrantes de Hogar Social Madrid, esa asociación de ultras, de neonazis, de cabezas rapadas. Esa y no otra fue la tonadilla que vino a la cabeza pelada de Buxadé en plena algarabía.sabe todo esto porque de tonta no tiene ni un pelo, aun así, está "a favor de pactar sin complejos con la ultraderecha:" (Público). La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere gobernar con quienes corean canciones de grupos nazis y con quienes anuncian, en su primer pulso negociador, que pedirán la derogación de la ley autonómica de Violencia de Género y el decreto de Memoria Histórica. Medidas que ha impulsado o gestionado el PP, que es el partido que lleva gobernando Castilla y Léon más de 30 años seguidos con su característico "progresismo".Pero lo del PP no es tanto amor al facherío (que también) como su afición a disparar con pólvora del rey: las elecciones las pagamos todos y sus consecuencias quienes serán gobernados por la derecha sufriendo las extorsiones de la extrema derecha. Y Ayuso promueve ese pacto con Vox, con todas sus consecuencias negativas, sin pensar en el bien de la: "Génova se indigna con Ayuso: 'Ha roto la tregua al primer día'" (Vozpópuli). Todo lo que está pasando va del PP, de sus luchas intestinas y deal frente del partido con su equipo.Después de que el PSOE haya perdido las elecciones (en la anterior cita con las urnas en Castilla y León fue la opción más votada aunque acabó gobernando el PP con Ciudadanos) y de que Podemos haya enterrado el listón de sus expectativas,. Y solventarlo todo con la excusa sociológica de que la autonomía es así de facha no cuenta, precisamente, como tal. Galleto Fontanedo lo tuiteaba con sorna: ". No hacer ni un poco de autocrítica y llamar masa aborregada a la mayoría política , una estrategia sin fisuras".