La Españita de hoy

Ni falsos dilemas€

Los españoles han de elegir entre autoritarismo o libertad y prosperidad, lo que nos une de izquierda a derecha.



Este #13F deseo un PP fuerte y sólido.



Si hemos de pactar, prefiero a Ortega Lara que a quienes lo hacen con sus secuestradores. pic.twitter.com/4w5bxFGxSi — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 8, 2022

Ni falsos fascistas

Así se quedan sin tiempo

Liberal en lo de los demás

El culebrón del despido de Rivera me tiene living. No es que no haya dado palo al agua en dos años, es que ni va a "trabajar". Eso si, el liberal quiere ahora cobrar incluso los años que le quedaban de contrato.

Era un bluf incluso mayor de lo que parecía https://t.co/rTh0FQY39T — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) February 8, 2022

En Nafarroa, también

Carlos García Adanero era portavoz de UPN en 2008, y dijo sobre Cervera: "Lo normal, lógico y coherente es que si abandona ese partido político abandone también el cargo. Cuando uno no abandona, eso en política tiene un nombre que es transfuguismo" — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) February 7, 2022

No es quesea una nostálgica del franquismo, es que no le importasiendo conocedora sin problemas de todo lo que ello implica. Y al más puro estilo trumpista (otro que abrazó a los nazis), se saca de la manga falsos dilemas para: "Si hemos de pactar, prefiero a Ortega Lara que a quienes lo hacen con sus secuestradores". ¿Tiene ella que pactar con Bildu en Madrid? ¿Lo tiene que hacer el PP en Castilla-León? Si su opción es Vox, lo es. Y la retrata. Igual que cuando intenta tratarnos como a idiotas.En cualquier caso, lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso no es un anuncio:, empezando por Madrid pero terminando en cualquier esquina de España. Y no solo de España: "PP y Vox ponen trabas a la visita de eurodiputados al Mar Menor" (La Opinión de Murcia). Ortega Smith en la capital española y Jorge Buxadé en Bruselas son sus interlocutores, igual que Espinosa de los Monteros lo es en el Congreso, donde el PP preparó el cambalache de UPN con pleno conocimiento del de Vox. Quien es capaz demuestra una forma diáfana de hacer y de pensar. No hay más.Esto de Eldiario.es es una muestra de la misma forma de hacer: "La Región queda fuera del reparto de los 109 millones de euros de fondos europeos de inclusión por no presentar ningún proyecto". O mantienen una respañola o gestionan sus autonomías. En el PP no tienen tiempo para todo, está claro. Pero sí tienen un comodín:, al PSOE y a sus socios, de todo lo que pase. Un comodín que a veces parece que no les funciona tan bien como creen en el PP. Pero tampoco descarto que lasavalen esta política de las derechas.Como Ícaro Moyano, yo también estoy disfrutando de la: "El culebrón del despido de Rivera me tiene living. No es que no haya dado palo al agua en dos años, es que ni va a 'trabajar'. Eso sí, el liberal quiere ahora cobrar incluso los años que le quedaban de contrato.". El resumen, como siempre en el caso de este periodista, es buenísimo. Y el retrato de Rivera que están haciendo sus jefes, de una calidad inigualable. Pero quienes deberían de dar la cara son quienes nos, un mirlo blanco y un rayo de esperanza.son dos tipos tan encantados de haberse conocido que en vez de enterrar su traición y pasar página rápidamente, siguen moviendo el árbol. Pero lo que han hecho es tan difícil de defender que hasta sus propias palabras les acusan:en 2008 por no apoyar los presupuestos de Zapatero, el propio Adanero dijo: "Lo normal, lógico y coherente es que si abandona ese partido político abandone también el cargo. Cuando uno no abandona, eso en política tiene un nombre que es", como bien recuerda Dani Álvarez en Twitter.