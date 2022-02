Ya le llegará el momento

El abrazo del oso

Si nacen como estafa€

La prueba irrefutable de que nos hacemos mayores

Los tramposos

"389 M en salarios diferidos a jugadores, 160 M en valoraciones de jugadores, 80 M en litigios que tenemos el convencimiento que no se sentenciarán a favor, 79 M de los derechos de TV, 40 M de abonados, 56 M con compromisos adquiridos por el Espai Barça"https://t.co/F1cJPC08AR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 1, 2022

"Así baja la incidencia el: 'No es el momento' de notificar los positivos de test de farmacias". Este titular de El Plural me parece, siendo una noticia menos grave que muchas otras sobre su gestión de la pandemia, el resumen de sus decisiones. Argumentan que los. Claro: tanto como los de todos los gobiernos. Pero igual de grave que lo que hace el de Madrid es que los medios españoles (y vascos) no expliquen,, la falta de datos que, en estos años, Ayuso ha completado con meses de retraso para sumar cifras tan injustificables como dolorosas.Cada día que pasa tengo más claro que. No, por lo menos, para competir por la presidencia del gobierno de España. Si acaso, sí como último sacrificio para tragarse el sapo que él mismo ha cocinado: la treta urdida junto a Vox y UPN de esta semana en el Congreso solo es el anticipo del abrazo del oso: "El PP huye de un Gobierno con Vox: 'Si hay que repetir las elecciones, se repiten'", leemos en El Confidencial y nos suena a estertor. La, que va a salpicar 2022 con elecciones que puede ganar, como las de Castilla y León, solo va a unirle más a la extrema derecha.Entiendo el beneficio tecnológico de los llamados. Es decir: imágenes, vídeos o cualquier elemento reproducible a los que se puede asociar una propiedad y que no se pueden copiar. Peroque rápidamente se ha generado a su alrededor, cuando la tecnología ni siquiera está asentada, ni mucho menos la demanda, puede ser su tumba: mucho tienen que remontar estos productos para que inversores de verdad se asomen después de confirmar lo que intuíamos:. No lo decimos nosotros, sino la principal plataforma de comercio de NFT" (Magnet).Para mí hubo un antes y un después: la amarcó el cambio generacional. Quienes tienen esas redes entre sus favoritas se relacionan con Internet de otra manera: pagando por contenido que apenas tiene sentido fuera de sus móviles (ni hablamos de los ordenadores). Por(Twitch) o(OnlyFans). Y el sexo ha vuelto a ser un marcador generacional estos días, cuando he comprobado que en Hipertextual tenían que explicar "¿quién es Pamela Anderson, la protagonista de la nueva serie de Disney+?". A mí, que soy de otra generación,El Athletic es un equipo muy molesto: no solo porque elimina a los grandes (Atlético en Supercopa, Barça y Real Madrid en Copa, en solo un mes), sino porque pone de manifiesto que el, que se muevan constantemente el dinero y los jugadores, no tiene nada que ver con la competitividad ni la afición. Un modelo de, como demuestran los números del FC Barcelona. O solo sostenible por quien le permite gastarse otra millonada pese a las deudas eaunque solo sea por estética, a su futbolista con más cartel. Esto es jugar con ventaja.