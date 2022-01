Son nazis porque hacen cosas de nazis

Esta semana que Santiago Abascal ha hecho de anfitrión de los principales partidos de extrema derecha de toda Europa es una de las mejores para compartir el titular en Eldiario.es: "El Supremo recuerda a Vox que compararles con los nazis no es un delito de odio". Así que llamarles por su nombre ya pasa a ser una obligación. No hay excusa para que ningún periodista, contertulio o político sea taimado con los más xenófobos, machistas y clasistas del panorama. A menos, claro está, que quien sea templado con la ultraderecha lo haga porque forma parte de ella o por colaboracionismo. Y ante eso, tomaremos nota.





Otra compañera

¡Claro que no lo somos!

Nunca se ha ido

Brakamendi, eup!

Esto me hace reír. Yo soy Boliviano. Jugaría en el Athletic alguna vez aunque sea UN CRACK? Nicagando! Pero una de la razones por la que amo este club es su filosofía. SOMOS ÚNICOS EN ESTE FÚTBOL MODERNO TRUCHO! Y ojo! Cuando mi hijo nazca en Euskadi jugará en el Athletic. FIRMEN https://t.co/32ezL8KVDG — Iñaki Brakamendi ???? (@boliviarranaiz) January 27, 2022

Si hay una profesión poco valorada incluso por quien la paga es la de periodista. Por desgracia, de vez en cuando recibimos mazazos que nos recuerdan que algunas compañeras y algunos compañeros sigpara quien ejerce el poder, legal o ilegalmente: "Matan a tiros a una periodista mexicana en Tijuana, la tercera asesinada en lo que va de año" (Público). La realidad de aquellas compañeras y compañeros es muy dura, y como en Tijuana, en muchas partes del mundo. Hasta hace poco, en Euskadi, ETA también atentaba contra los periodistas. Ojalá no perdamos nunca de vista esto.En el Blog Salmón han dado un buen repaso al plan del gobierno más progresista de la historia para que las y los trabajadores autónomos paguemos la fiesta que otros colectivos mejor organizados sindicalmente montan. El problema, según el ministerio, es que "pero es que "esta supone más que lo que pagan nuestros vecinos europeos" y "con menos protección social". Porque el de los autónomos es un colectivo de menor derecho: sin vacaciones, sin facilidad alguna para una baja por enfermedad o sin indemnizaciones. Y la subida no recoge una mejora en nada de esto.Pablo Iglesias no se ha ido, no se ha retirado de la política: sigue haciéndola. Ahora, desde los púlpitos de los medios de comunicación que le ceden un micrófono y tiempo, en vez de desde la tribuna del Congreso o un atril de su partido. Sigue ahí, marcando la agenda y los enfoques de Podemos, eclipsando a. Y por supuesto, preparado para regresar a la arena del circo: "Podemos otea la vuelta de Iglesias a la política si la plataforma de Díaz fracasa. El sentir de algunas fuentes moradas de peso y de gran parte de la militancia es que el exlíder 'se ha ido, pero no'" (Vozpópuli).Cuando el Athletic está en una mala posición liguera su filosofía salta al debate público. Cuando else convierte en una piedra en el camino (el de la Federación para mandar a Arabia Saudí al Real Madrid, en este caso), su filosofía se convierte en herramienta de desestabilización. Esta semana hemos sido otra vez un club en el que los niños del mundo no pueden aspirar a jugar. En esta situación, el bolivianoha dejado claro lo que sí somos: "Una de la razones por la que amo este club es su filosofía. ¡Somos únicos en este fútbol moderno y trucho! ¡Y ojo! Cuando mi hijo nazca en Euskadi jugará en el Athletic".