Invertir fuera

EL Tribunal de Justicia de la UE ha tumbado la normativa sancionadora española por ocultar fondos en el extranjero. Encuentra desproporcionado el importe de la multa. No digo que no lo sea, como no digo que no haya accidentes y errores en la declaración de quien tiene dinero a espuertas y se le olvida declarar a Hacienda un fondo en Luxemburgo. Pero no compro el argumento de que la intención disuasoria del fraude mediante la multa choque con la libre circulación de capitales. Esa circulación debe estar a la vista y está pensada para facilitar la inversión, no el rentismo estéril para la economía.