No nos toméis el pelo

¿Se piensan que somos tontos?

NO A LA GUERRA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 20, 2022

El lastre es su decisión

David Pla, ultimo jefe de ETA, ha sido elegido en asamblea celebrada este fin de semana nº 3 de la nueva ejecutiva de Sortu. Se podrá estar o no de acuerdo...

Pero el blanqueo, la falta de autocrítica y de ética suponen un lastre considerable para la memoria y la convivencia. — Gorka Landaburu (@G_landaburu) January 23, 2022

Señoritos y palurdos

Desde luego que lo que necesita Andalucía es identificarse con una mafia de Birmingham. https://t.co/g8l9zDCjsH — NIPORWIFI © (@niporwifi) January 23, 2022

Reflejo de la sociedad

Vivimos en una sociedad tan de ricos caprichosos que a algunos les parece normal llamar "Bizitza" a organizaciones que defienden la muerte — pello salaburu (@psalaburu) January 23, 2022

No podemos obviarlo

Manu Carreño diciendo, en mitad del Athletic-Barça de Copa del rey, que atentos al programa de después de Friker porque "hay nuevas pruebas sobre el posible origen artificial del covid". Y sigue con el fútbol, porque al parecer es legal decir lo que te salga del arco del triunfo. — Víctor Muiña (@Victormfano) January 20, 2022

La de estar en el despacho y la pancarta a la vez es una mala idea. Y quien todavía tenga dudas puede preguntárselo a. Básicamente porque es una tomadura de pelo para los votantes que eligen tu papeleta para que llegues al gobierno o lo condiciones si estás en la oposición. Pero, ¿de qué sirve un partido que con una vicepresidencia y cinco ministerios sigue comportándose como si no tuviera responsabilidades de gobierno?en su conjunto, sobre todo vía Twitter, es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía que ya no traga con poses, y menos en algo tan serio.Está bastante acertadocon su tuit sobrey, por extensión,: "El blanqueo, la falta de autocrítica y de ética suponen un lastre considerable para la memoria y la convivencia". La entrada de, el último jefe de ETA, como número tres de la formación es un claro signo de que la que, la que sigue influenciada directamente por ETA, la que sostiene postulados de terroristas, la que no ha pasado página ni quiere hacerlo, la que más pasos tienen que dar todavía,, en definitiva,"Desde luego que lo que necesita Andalucía es identificarse con una mafia de Birmingham". Niporwifi, que frecuenta esta columna por lo bien que explica cómo funciona el crimen organizado ironiza sobre ala propiaha establecido en Twitter, una serie de mafiosos británicos de los años 20 con una estética que ha fascinado especialmente a los borregos de derechas. Es decir: no les parece suficiente vestirse de señoritos para representar, según ellos, a los trabajadores del campo, y también se comparan con delincuentes.Vox se mantiene firme en las encuestas, en las que ha escalado hasta el 18 o 19% de la intención de voto. En Euskadi, quienes incluyen a terroristas en su toma de decisiones también buscan ser refugio del voto antisistema. Todo esto es reflejo de la civilización que hemos construido o, tal vez, destruido poco a poco: "Vivimos en una sociedad tan de ricos caprichosos que a algunos les parece normal llamara organizaciones que defienden la muerte".se refiere a losque se han organizado porque se creen más listos que los demás pero, uno a uno,¿Y cómo es posible que tanta gente (porque, sí, es mucha gente) sea capaz de exhibir comportamientos tan poco solidarios y tan perjudiciales? Este tuit de Víctor Muiña explica en parte lo que sucede: "diciendo, en mitad del Athletic-Barça de Copa del rey, que atentos al programa de después de Friker porque 'hay nuevas pruebas sobre el posible origen artificial del covid'. Y sigue con el fútbol, porque al parecer es legal decir lo que te salga del arco del triunfo". Es decir: no solo Iker Jiménez puede dar aire en abierto a teorías tóxicas, es que en cualquier espacio se pueden reproducir sin que importen las consecuencias.