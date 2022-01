El teletrabajo como modo de vida es un error

Teletrabaja tú todo el año

Por fin

Y este, ¿a dónde va?

?? VÍDEO | Un concejal de Zaragoza en Común llama "carapolla" a Almeida, que responde: "Estos políticos, sobran"https://t.co/uI8Ds6XBsB pic.twitter.com/mjvLhFZ4YC — Cadena SER (@La_SER) January 18, 2022



Los amigos del rey

El fútbol, en abierto

, director de, ha decidido demostrar que es posibletodo el año y, además, que su empresa es la mejor para hacerlo, y va a cambiar de casa en AirBnb cada dos semanas para lograrlo. La idea me parece horrorosa: cuando uno trabaja y está de vacaciones a la vez, en el fondo, trabaja. Y esa demostración solo vale para quien viva en una burbuja en la que se piense que el trabajo se hace desde el ordenador y "olvide" queque se aprovecha de las propiedades y el trabajo de los demás.Este titular de El Independiente es uno de esos que sabíamos que íbamos a leer, pero no sabíamos cuándo: "Anticapitalistas se constituye como partido y busca rentabilizar el descontento con Podemos". De hecho,y el eurodiputado Miguel Urbán ya habían roto con la formación morada en 2020 y la creación de la nueva opción política se ha retrasado por la pandemia. Es más: ya fueron partido, pero se reconvirtieron en asociación para ayudar en la fundación de ese Podemos al que ahora acusan hasta de "neoliberal". Mientras tanto, aseguran que "ellos no se han movido de sus posiciones políticas". Pues eso.no me gusta por su pacto con Vox, por cómo accede a barrabasadas ultras sin que parezca que le importe mucho, ni por cómo ejerce la portavocía nacional del PP, con ese. Pero me niego a llamarle "", como hacen muchos usuarios de Twitter. Y si, como todos los insultos gratuitos a quienes se han metido a gestionar lo de todos, peor me parece que lo exprese en sede política un representante: lo ha hecho, al que la ocurrencia le pareció divertidísima. Pues no lo era.La vida deenes una incógnita. Solo sabemos que vive como un millonario en un país lleno de lujos. Pero, ¿con quién sale a cenar, uno de sus planes favoritos? Mala señal para la Casa Real española que conozcamos a los amigos del emérito así: "y complica su regreso a España". "Abdul Rahman El Assir, amigo cercano de Juan Carlos y a quien frecuenta en Abu Dabi (...) se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel y el pago de una multa de 73,9 millones de euros, que se suma a una indemnización de 14,7 millones a la Agencia Tributaria" (La Política Online).En Palco23 han hecho un repaso de losy destaca, claramente, laen varios países. No solo entre los del año: este curioso torneo ha sido más visto que las ediciones anteriores por un motivo muy simple: "A más partidos, más audiencia". Se refieren en el digital deportivo a partidos en abierto. Y es que la correlación sí indica causalidad:y se ha vuelto de pago, yy nuevos seguidores. Solo falta que los que cobran por pensar en estas cosas se den cuenta.