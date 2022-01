Mujeres y tremendamente valientes

Afghanistan women protested against Taliban new restrictions—banning women's travelling without hijab, saying Burqa & Hijab aren't Afghan cultures & they wouldn't accept. pic.twitter.com/dwcrLXkFCJ — Hizbullah Khan (@HizbkKhan) January 16, 2022

Albert Luque, el cuñado

"Que a las mujeres de Arabia les gusta menos el fútbol que a los hombres€??

"Que un Athletic-Atlético tampoco tendría interés en España€????

Esto no lo digo yo, lo dice el jefe del gabinete de presidencia de la Federación € ¿Se lo creen de verdad€? @h25deportes pic.twitter.com/FwB3lTMoTw — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) January 18, 2022

Rey, campechano y mago

Valiente pero irresponsable

También hay que serlo para cerrar

sigue siendo gobernado por los talibanes quea la ciudadanía y son especialmentea las que, directamente, quieren anular por medio de una especie de goteo de limitaciones. En sí misma, esa es una forma de tortura. Aún así, solas, aisladas y en riesgo,, como hemos visto esta semana en la cuenta en Twitter del periodista Hizbullah Khan, que también se la juega por trabajar en el país y mostrarnos lo que sucede. Si no fuera por los millones de gilipollas que la ocupan, realmente esta red podría ser muy útil.El Athletic de Bilbao puede dar un disgusto enorme a, a la RFEF y a los jeques árabes, eliminando a Barcelona y Real Madrid. El exjugador esta semana ha dejado entrever que el resto de clubes son extras invitados a la película que han escrito para mayor gloria y, ha despreciado a las aficiones de Athletic y Atlético, y especialmente a todas las aficionadas a este deporte y justificó el blanqueo a Arabia Saudí. Todo esto en solo dos respuestas a EFE que Javier Gallego destacó en su programa y Twitter. Una película quey aficionados le podemos chafar.además de campechano, es muy buen mago, lo que pasa es que no nos habíamos enterado hasta ahora. Primero, usaría algún tipo de conjuro o hechicería para lograr que las instituciones españolas adquiriesen para él conde más de medio millón de euros y, después, en un hábil juego de manos, logró vendérselo por más de, Juan Miguel Villar-Mir, haciendo desaparecer el dinero, en un último destello de su prestidigitación. Porque, según leemos en Vozpópuli, nadie sabe ni cómo ese bien de la Casa Real pudo ser puesto a nombre de alguien ni dónde está la pasta.Poco a poco vamos conociendo la hoja de ruta que ha diseñado el equipo depara llegar con fuerza a las elecciones generales que busca con ahínco: "Arrollar en Castilla y León, Andalucía y Murcia como antesala al 'asalto' a la Moncloa" (República.com). So, por lo menos, los que quiere activar con el coronavirus y sus consecuencias económicas golpeando. Más que valiente,y, sobre todo,. Pero como ya he escrito en la columna: lo sorprendente es que la demoscopia lo avala y que hayamos normalizado que todo esto lo hará con Vox o no será posible.no hizo nada para aprovechar su momento. De hecho, parece que sus líderes se empeñaron en despreciar el viento de cola que tuvieron, como si nunca fuera a terminarse. Ahora, de aquel instante de grandeza en el que Rivera rsolo queda un recuerdo lejano y borroso. Por no quedar, no quedan ni sobras en la mesa y, directamente, tienen que vender el mobiliario: "Ciudadanos cerrará en 2022 la mayoría de sus sedes locales y provinciales para recortar gastos", leemos en El Independiente. Una situación triste en cualquier caso pero que pocas veces es tan merecida por cómo gestionaron su éxito.