Algunos quieren convertir la política y la sociedad en una feria

Hay partido

Qué bonita es la política

¿No era por el gobierno y sí era por la campaña?

No seas facha

Yo quiero sus reuniones de trabajo

Nosotros pedimos entrevista a la @CEOE_ES y se niegan a atendernos. A nosotros que defendemos a los empresarios. El mundo al revés. — Javier Negre (@javiernegre10) January 12, 2022

Elha retirado el permiso para permanecer en el país apor una cuestión de salud pública y, como era de esperar, el tenista serbio ha vuelto a acudir a los tribunales para ver si la, esa otra pandemia de nuestros días, vuelve a darle la razón. Hay partido. Y no es poco importante porque lo que pase en las antípodas de Euskadidel planeta trayendo por correo certificado que hay ciudadanos de primera y de segunda, y que losson un peligro que debemos dejar circular. Pues no.Este subtítulo de Eldiario.es es maravilloso: "De losenhan formado parte de listas de, entre ellos una alcaldesa investigada por prevaricación y malversación". Ahí los tienen, algunos lo mismo forman parte de una candidatura liberal que engorda a la extrema derecha que se presentan por una candidatura que reclama visibilidad para zonas de baja densidad de población.. Es lo que pasa cuando los partidos carecen de principios y buscan finales: finalmente, colocarse, mamar de la tela pública. Las siglas, los colores y la ideología solo nos importan a los románticos.No puedo negar queestán sabiendode sugerir un ataque a un sector productivo de su país en un medio extranjero. De hecho, hay que reconocerles que han logrado algo dificilísimo: cambiar el foco. Pero siguen pasados de frenada: "Sánchez ordena zanjar el debate de las macrogranjas y Unidas Podemos hará de ellas campaña", adelantan en InfoLibre. Entonces, ¿todo este esfuerzo es para competir con el propio PSOE en la campaña castellana? ¿Y el freno que quiere pisar el PSOE es por el bien del gobierno o por el del partido? ¿Alguien del ejecutivo piensa en el ejecutivo?Se quejaen Twitter de que "nosotros pedimos entrevista a la CEOE y se niegan a atendernos. A nosotros que defendemos a los empresarios. El mundo al revés". El periodista colaboracionista. También estaría bien que dejara de tuitear cosas como esta: "Cada día la CEOE de Garamendi me da más asco. Primero coquetea con la comunista Yolanda Díaz y ahora esto. ¿Cómo se puede llevar a Pablo Iglesias, uno de los máximos enemigos del empresariado español, a dar una charla de liderazgo?". Esta forma mafiosa de defender a la patronal es tan fascista que hasta da risa.Antes de hablar del escándalo de la serie de fiestas endurante el confinamiento en el Reino Unido debemos recordar que, de mucho morro, tras el, una de las campañas más falaces que se recuerdan en Europa. Así que todo lo que leemos ahora no me extraña demasiado aunque sí me hace gracia que el propio Johnson haya dicho en el Parlamento que pensaba que las "parties" eran reuniones de trabajo. Yo también quiero de esas, qué demonios, que la vida son dos días y el alquiler en Downing Street siempre se termina.