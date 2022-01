¡Claro que son las formas!

Si eres ministro de Consumo y sabes que hay granjas exportando carne de mala calidad en tu país, entiendo que lo que tienes que hacer es cerrarlas, en lugar de ir a contarlo en un periódico de tu principal mercado exportador. Pero vamos, eso es solo mi opinión. — Miquel Roig (@miquelroig) January 4, 2022

Un racista de mierda

'El diputado mantero de Podemos'. Si es que hay que ser hijoputa, eh? https://t.co/DoJLgvTaZy — Roberto.G (@robersestao) January 4, 2022

¡Qué tomadura de pelo!

Tarde e insuficiente

El primero

abiertamente. ¿Por qué? Miquel Roig lo explica en Twitter: "Imagínese que el ministro de Consumo de Marruecos (o Hungría, por poner un país UE) dice en La Sexta que en su país hay granjas buenas y otras que exportan carne de mala calidad. Luego va al súper y ve una bandeja de lomo de origen marroquí o húngaro. ¿Qué hace? (€) Si eres ministro de Consumo y sabes que, entiendo que lo que tienes que hacer es cerrarlas, en lugar de ir a contarlo en un periódico de tu principal mercado".Este es el titular en El Español: "en las cabalgatas". Esta, la reacción en Twitter de Roberto García ante semejante mamarrachada: "'El diputado mantero de Podemos'. Si es que hay que ser hijoputa, ¿eh?". Y la mía no la escondo: si eres un racista de mierda no puedes ser un buen periodista por el mismo motivo por el que no puedes ser una buena persona. Serigne Mbayé, al que se refiere la noticia, es un representante de Podemos en la asamblea de Madrid elegido con la misma legitimidad que Isabel Díaz Ayuso. Quien no entienda eso es un fascista.Uno de los principales problemas políticos del PP de Rajoy, corrupción, aparte, era que se trataba dede la ciudadanía a la que gobernaban. Uno de los principales problemas del PP de Aznar fue que muchos de los suyos se hicieron millonarios sobre la marcha: Zaplana vivía a todo trapo con un piso en el barrio de Salamanca, un barco de medios millón de euros y un reloj de 20.000, entre otros lujos que ya prometían su moreno-todo-el-año. Según un "detallado" informe de la UCO para el Caso Erial, todo podría proceder de "mordidas" (El Plural)."Twitter ha suspendido la cuenta personal de la congresista republicana estadounidenseleemos en El Independiente, pero lo que podía ser una buena noticia es solo una decisión insuficiente que llega tarde. Tarde porque no es la primera vez: "Twitter había restringido previamente y de manera temporal la cuenta personal de Greene por compartir información errónea sobre las elecciones presidenciales de 2020". E insuficiente porque "Greene puede escribir desde otra oficial, reservada por la compañía para miembros del Congreso estadounidense".El estafador que ha sido detenido tras arramblar más de dos millones de euros con lapuede ser solo el primero de muchos "corredores" de monedas virtuales. Básicamente, repartía dividendos con lo que le daban los nuevos incautos y él acababa quedándose con la parte del león. No es algo distinto a lo que podría estar pasando con las verdaderas criptomonedas, realmente, aunque en este caso influyen con fuerza el elemento especulador y el refugio de capitales. Pero es una buena noticia, en cualquier caso, que vayan cayendo los delincuentes y las caretas.