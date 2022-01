IDOIA Mendia ha pedido a los partidos que estén "a la altura" y apoyen la reforma laboral. Perdón por la broma, pero estar a la altura de la consejera no es fácil, y uno no hace trampas como en la tele para aparentar mayor estatura. Dice Mendia que la norma "no impide" que haya convenios autonómicos. Solo faltaba, dirán algunos. Tiene razón Mendia, pero eso no basta. Es como decir que la ley "no impide" pagar salarios mínimos de 5.000 euros. La clave está en el clásico "no impedir, no imponer", como binomio. Estar a la altura es impedir que se pueda imponer.