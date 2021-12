Twitter, paga

EL personal espera la tradicional lista de morosos con Hacienda con ansiedad. No solo por morbo, sino también por tener a mano a quién despellejar, con tanto empresario, futbolero (jugadores y equipos), chefs y famosetes varios. Este año ha entrado Twitter, que si es verdad que Hacienda somos todos, nos debe 800.000 euros del ala. Hace mucho tiempo que la red social me importa más bien poco, pero es curioso que en Twitter las deudas de Twitter no despertaran a los haters, salvo que la cosa estuviera censurada, que no es descartable.