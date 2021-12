El fantasma de las navidades pasadas

Elkartasuna Mikel Antzarekin. Errepresioa ez da bidea herri honen gehiengoak eskatzen duen elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko.



Nuestra solidaridad con Mikel Antza. La represión no es el camino para construir la tan ansiada convivencia democrática que merece Euskal Herria. pic.twitter.com/GU2R1gcAHE — EH Bildu (@ehbildu) December 21, 2021

El fantasma de las navidades presentes

Los fantasmas de las navidades futuras

El fantasma de siempre

Hasta Trump se ha vacunado, amiguitos.



Primero dijo que no se iba a vacunar, se vacunó



Después dijo que no iba a ponerse la dosis de refuerzo, se la puso.



Eso es el nacionalpopulismo.https://t.co/GkuexI7E8w — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) December 21, 2021

Tenía que decirlo

*Padres

"Uy, han confinado a la clase de mi hijo. A ver qué hacemos ahora con él en casa"

*Mismos padres

"Uy, pues esta semana dejó al niño en casa no vaya a ser que los confinen y nos jodan las navidades" — C-5 (@C55C) December 20, 2021

La, ha querido hacer pública con, dirigente de ETA entre 1993 y 2004, es una muestra relevante de que en la gran coalición no conocen el país que pisan o de que, si lo conocen, les damos igual quienes lo pisamos junto a ellas y ellos. Porque Bildu no es solo el partido de Arkaitz Rodríguez, que posó junto a Otegi en Aiete, muy afectados ambos. Bildu es también Jon Inarritu, Oskar Matute, Eba Blanco y Carlos Garaikoetxea, que asiste a sus actos. Y Bilduen su paseíllo hasta el juzgado. Allá a quien se la cuelen.La fantasmada, más que el fantasma, de las navidades presentes es la que ha hechodespués de apoyar una enmienda que va contra su naturaleza en el Senado. Primero, ya es triste que vaya contra lo que defiendesde lo que ellos entienden que es su país. Lo segundo, han dejado claro quién es el tramposo en la partida y que. Tercero, con la que está cayendo no es responsable, más bien al contrario, maniobrar para retrasar la aprobación de unos presupuestos quLas y los fantasmas de las navidades veniderasalgunas y algunos se integrarán en el PP; otras y otros, en alguna tertulia; y la mayoría tendrá que buscarse la vida fuera de la política porque de su partido solo quedará el recuerdo. Y este, únicamente durante un tiempo. Dice Arrimadas, a la que siempre señalamos como la que cerraría esa persiana, que. Lo cierto es que ni Rivera ni Arrimadas han tomado una sola decisión acertada desde que han tenido que hacerlo como abanderados, junto a Podemos, de una nueva política bastante estéril.Me limito a copiar y pegar lo que comentasobre la noticia en El Mundo de lospor ser un: "Hasta Trump se ha vacunado, amiguitos. Primero dijo que no se iba a vacunar, se vacunó. Después dijo que no iba a ponerse la dosis de refuerzo, se la puso. Eso es el nacionalpopulismo". Así de fácil: las y los antivacunas (y ahora los negacionistas de las medidas) han sido y son unos engañados. Y se la han colado los más histriónicos, los menos recomendables y a los que desde más lejos se veía venir buscando un beneficio propio.Definitivamente hoy se acaban las clases en las ikastolas por este año y quienes tenemos hijas o hijosincluso aunque tengamos que seguir trabajando o teletrabajando. Todas y todos sabemos lo difícil que es conciliar, por eso me he sorprendido esta semana con el absentismo escolar que C-5 ha descrito mucho mejor de lo que yo seré capaz de hacer: "Padres: 'Uy. A ver qué hacemos ahora con él en casa'. Mismos padres: 'Uy, pues esta semana dejó al niño en casa no vaya a ser que los confinen y nos jodan las navidades'". Pues eso.