Atasco recurrente

EN Catalunya el Presupuesto está atascado porque la CUP ha dicho no. La mayoría soberanista no es suficiente para gobernar porque Aragonès se encuentra preso en el mismo cepo que sus predecesores: los anticapitalistas suman sobre el papel pero restan en la gobernabilidad. Gobernabilidad es habilidad de gobernar y, de eso, en la CUP no tienen interés. Es lógico que un proyecto antisistema que sabe que no puede transformar la sociedad con un 6,7% del voto pretenda provocar cambios a empujones o, simplemene, actuando de trombo de la normalidad. Este atasco es recurrente.