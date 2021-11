Abascal y Podemos, privilegios y derechos

Da igual, paso

No hablamos de una partida de mus, sino, de nuevo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid que nos obsequia con una de sus perlas. Resulta indignante, pero estamos acostumbrados a su desfachatez. En su parlamento, tras responder con indignación a otras cuestiones, ante la pregunta sobre las cifras de fallecidos de Madrid, su razonada respuesta fue "bueno, de verdad... hasta luego... da igual... paso". El desprecio con el que trata a esta institución democrática parece no tener límites. Está ante los representantes de la voluntad popular, aunque debe pensar que los únicos que merecen respeto son sus votantes.



Privilegios y derechos

La tarjeta que esgrimió el líder de Vox, Santiago Abascal, destacando el cinismo que supone que los diputados viajen gratis, mientras por contra, se imponen peajes en las carreteras al resto de la población, fue respondida en la cuenta de Twitter de Unidas Podemos. Destacan los morados que ellos las han devuelto y han renunciado a ellas. Se confunden derechos con privilegios, el hecho de que en el ejercicio de su labor se cubran los gastos de desplazamiento es un derecho de los trabajadores, utilizarlo para tus viajes personales más que un privilegio es una desvergüenza. Considerar que viajan de balde hace sospechar el uso que le dan.



Seguimos en pandemia

La pandemia no cesa y se ceba con los no vacunados, la incidencia entre los niños ha subido exponencialmente, aunque no quiere decir que los menores de 11 años se contagien más, sino que el resto de la población está más protegida. Para evitar que nos arrastre una nueva ola mantener las mascarillas y la distancia se torna imprescindible, sobre todo tras comprobar que los datos, lejos de mejorar, empeoran semana tras semana. Los colegios son ahora el nuevo centro de atención, aunque las complicaciones derivadas de la infección son inferiores en los infantes, no es desdeñable que un pequeño porcentaje enferman de gravedad.



Los pobres se rebelan

Lo países más empobrecidos son los más afectados por las catástrofes, incluidas las asociadas con el cambio climático. Los estados más vulnerables necesitan de de apoyo económico para, al menos, compensar los daños ya inevitables infringidos al planeta. Exigirles más esfuerzos para cumplir con los compromisos no es posible si no cuentan con una fuente de financiación que compense los daños actuales y futuros. En una mediática imagen el Simon Kofe, ministro de Tuvalu, quiso representar "las situaciones de vida real debido a los impactos del cambio climático" al emitir su mensaje en un atril con el agua del mar hasta las rodillas.



Escasez de chips

La escasez de chips amenaza la campaña navideña, muchos regalos estrella necesitan en sus tripas esos cerebros de silicio para funcionar. Durante este otoño hemos podido comprobar que los productos de consumo, como móviles, tablets y videoconsolas, llegan a los comercios con cuentagotas. Buscando alternativas muchos usuarios se han acercado a los negocios y portales de segunda mano. El mercado de productos usados ha crecido en un elevadísimo porcentaje, como era de esperar, en artículos relacionados con la electrónica. Es la norma del mercado, siempre que llueve tenemos un vendedor en una esquina con paraguas a buen precio.