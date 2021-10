Drogas, no

Está todo fatal€

?????? Euskadi supera la media de la Unión Europea de los 27 y se coloca en el grupo de países europeos "innovadores fuertes" en 2021.



La semana nacional de acordarse de Juan Mari Atutxa

¡Claro que es activismo!

Sí, se nos está yendo de las manos

El anuncio del ministro Garzón dea las y los menores de edad es una buena noticia. Solo lo será en menor medida para los medios de comunicación que siguen viendo recortada la lista de posibles anunciantes, pero el bien común merece el esfuerzo. Si tu planteamiento es justo el inverso y crees que lasno son peligrosas, el bien común no es tu objetivo. Algo especialmente grave en el caso de una presidenta: elque tuiteabaes un insulto a la inteligencia, empezando por la suya.Quien siga los plenos de control en elpuede acabar con cierta sensación de envidia hacia lo que sucede en el Congreso, donde PP y Vox se muestran como una oposición sistemática y, en muchas ocasiones, sin razones, y hay otros grupos que dan y quitan, según lo que suceda. Eso no pasa en Euskadi donde l€ Y provoca por su negatividad sistémica que brillen aún más simples tuits como este del departamento vasco de Desarrollo: "Euskadi supera la media de la Unión Europea de los 27 y se coloca en el grupo de países europeosen 2021".La decisión de Meritxell Batet de quitar el escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ha hecho que muchas y muchos, como Ana Pardo de Vera en Público, nos acordemos esta semana de, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, que fueron acusados y condenados, hasta que Europa les dio la razón, pora las y los representantes de Socialista Abertzaleak. Entonces,(superviviente en el PP y el Parlamento),y dijo de él, contra el que ETA intentó atentar hasta en la boda de su hija, que "no estaba en condiciones psicológicas" para presidir la cámara.En Magnet recogen el estudio de Michael Bang Petersen y Alexander Bos, de la Universidad de Aarhus, en el que ha analizado "las motivaciones psicológicas de más de 2.500 usuarios estadounidenses en Twitter, todos ellos vinculados a 500.000 historias o noticias viralizadas" para llegar a la conclusión de que "no son más tontos o están peor informados. Sólo". En efecto, es una cuestión de activismo y no de ignorancia. Lo que me flipa es que el resultado de la investigación, que confirma científicamente una intuición, lo que se espera en Ciencias Sociales, pueda sorprender.Andaba dando forma a la idea en mi cabeza cuando me encontré con el texto Juan Ignacio Pérez sobres, por lo general, de un modo poco racional y, sobre todo, en exceso. Consumimos productos o servicios y consumimosque son de todas y todos. Lo hacemos individual y colectivamente, y lo hacemos contradiciéndonos a nosotros mismos,cuando nuestro objetivo declarado es reducirla. En una palabra (una palabra mía, no de Iñako): despilfarramos.dinero y recursos sin muchos miramientos mientras nos justificamos y engañamos.