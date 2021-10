No somos menores de edad

Alguien tendrá que explicarlo muy bien

Nuevas restricciones sobre la publicidad del juego. No habrá publicidad entre las 6am y las 00:00h. No podrán participar personas con notoriedad pública. pic.twitter.com/FEVos5dnBe — Josu Erkoreka (@jerkoreka) October 27, 2021

Con lo que estamos pagando en la, con las eléctricas chantajeando al gobierno español y con la ciudadanía de rehén, le toca a Greenpeace (sí, a esta organización esta vez) explicar con meridiana claridad y tratándonos como personas adultas por qué ha intentado impedir la entrada deal puerto de Valencia. Que sí, que los combustibles fósiles no son buenos, en su opinión. Entonces, ¿apostamos por la nuclear? Porque tampoco quieren placas solares ni aerogeneradores que puedan modificar el paisaje. Entonces, ¿qué usamos para generar electricidad y a qué precio?Si no importamos el gas, directamente, no tendremos gas. Y para importarlo hay solo dos vías: por barco (a lo que Greenpeace se opone) o(y como en el caso de Argelia pueden poner problemas) y pasan por otros países que pueden poner peajes. En resumen:y muy poco sostenible por toda la materia que se pierde, de un modo u otro, en el transporte. Pero eso es lo ecológico y lo ecologista, porque lo que no lo es, según organizaciones y partidos que reparten carnés verdes, es buscar gas de kilómetro cero.Nos creemos la leche de modernosy recibiendo en casa nuestros caprichos. Pero la verdadera modernidad, el futuro, no es lo que vemos, sino lo que no queremos ver: todo el cartón que necesitamos, lade las y los repartidores, y lo que leemos en El Periódico de España. En este nuevo medio han publicado un reportaje sobre cómo "Amazon destruye cada día miles de productos sin vender". Son cosas que compramos y devolvemos pero que Amazon o quien lo generay repararlo. Somos nosotras y nosotros los insostenibles.Entre las muchas amenazas que nos rodean por culpa de quien no tiene escrúpulos pero sí, está. Y, sí, es necesario regularlo (realmente, como todo lo que circula en Internet, pero este es un pensamiento de viejo intervencionista, claro). Así que solo puede parecerme bien que haya unaque contemplecomo las que anunciaba Josu Erkoreka: "No habrá publicidad entre las 6:00 y las 0:00. No podrán participar personas con notoriedad pública". Mientras esto pasa en Gasteiz, en el ministerio español siguen mirando los trenes pasar.Siempre que hablamos deparece que vienen malas noticias: la Superliga, el Mundial cada dos años, nuevas normas en el arbitraje, en los cambios para beneficiar a los más grandes€ Pero esta vez el paso de los años y los sucesos han generado unaha reconocido abiertamente su sexualidad estando aún en activo, algo absolutamente disruptivo. Y a continuación el mundo del fútbol se ha volcado para(porque es un acto valiente), haciendo visible que la homofobia no tiene cabida en el deporte hoy. Mucho será para la galería, pero algo ya hemos avanzado.