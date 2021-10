Por necesitados, sí; por tontos, ya, no

Lo que ellos quieran o nada

Hombre, Arnaldo, eso, no

A mí me recuerda a alguien

La inoportunidad

??@interiorgob homenajea a las víctimas de ETA desde el @MemorialVT en #VitoriaGasteiz



???Grande-Marlaska, a las víctimas: "Sois la referencia ética de nuestra democracia, el símbolo de la defensa de la paz, la libertad y el Estado de derecho frente a la desolación terrorista" pic.twitter.com/HwQZfUvgPg — Ministerio del Interior (@interiorgob) October 20, 2021

La picha real

Villarejo asegura que inyectaron hormonas femeninas e inhibidores de testosterona al rey emérito "para rebajarle la libido porque se consideraba un problema de Estado que fuera tan ardiente" pic.twitter.com/waZK3bqcxI — El HuffPost (@ElHuffPost) October 20, 2021

La paz y la reconstrucción serán a la manera deo no será. Y punto. Nos ofrecen lo que dijeron pomposamente en Aiete y nada más. Lo tomamos con alborozo o lo dejamos porque somos una banda de fascistas o, como afirmaba Gabriel Rufián, malas personas. Pero que nadie crea que la izquierda abertzale va a hacer otro camino que no sea el suyo, ya lo aseguró Otegi por la tarde en Eibar y, ayer mismo, ya, cuyo silencio (porque la valentía se demuestra hablando) ha impedido la unanimidad de la cámara vasca en la firme condena de la violencia de ETA.Después de su Dr. Jekill y Mr. Hide de la paz, Arnaldo Otegi ha preguntado en voz alta: "Me vas a tener que soltar a los 200 presos o no te apruebo los Presupuestos. ¿Alguien cree de verdad que esto es así?". Pues claro que no, que algo deya sabemos después de tantos años de convivencia. Pero, ¿cómo afecta la filtración del vídeo de Otegi a las posibilidades de que se elimine la situación de excepcionalidad de las y los presos de ETA? ¿Cómo afecta a los acercamientos, quepor la derecha y la extrema derecha? ¿Quién responsabilizará de estos perjuicios?¿Quién convierte de cada hecho una oportunidad y convoca a medios para exponer su relato? ¿Quién justifica a fascistas manipulando una situación que debería de servir para desautorizarlos? ¿Quién se aparta cuando otros grupos políticos actúan en un mismo sentido? ¿Quién está con el que asfixia mientras la sociedad busca amparo en otras opciones? Todo esto lo hace, donde ha aprovechado un viaje del Parlamento Europeo para evaluar el respeto a los derechos y las libertades, para hacer su. ¿O alguien había pensado en otra persona leyendo las primeras preguntas?No discuto el derecho delen Gasteiz a hacer su homenaje a las víctimas en el décimo aniversario de la rendición de ETA. Pero, o no tienen el don de la oportunidad o les da iguala las mismas víctimas. Sea como fuere, poco han hecho esta vez Grande Marlaska y Florencio Domínguez si dividen cuando no enfrentan a quienes quieren servir y por quienes dicen velar en un centro que, de momento, está siendo más conocido en Euskadi por polémicas y desaciertos que por cumplir su labor con el cuidado que se le supone.El titular y el vídeo en el Huffington Post es de los de guardar: "Villarejo asegura quee inhibidores de testosterona al rey emérito 'para rebajarle la libido porque se consideraba un problema de Estado que fuera tan ardiente'". Después de leerlo es inevitable una risita malévola a poco que el juancarlismo te parezca una memez. Pero tras ella viene lo serio: ¿quéprovocaba el ardor del jefe del mismo en el ejercicio de su cargo? ¿Qué pudo suceder? ¿Dónde entró o quiso entrar la picha real, las manos reales o la lengua real que hubo que poner un remedio tan agresivo?