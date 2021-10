De vergüenza

Todo lo malo, en un pantallazo

Comentarios que ha recibido hoy en un partido una jugadora del B.

Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia.

No tengo palabras ?? pic.twitter.com/oVfu35EfyT — María Blanco Armendáriz (@mariablancoo17) October 9, 2021

Va a ir a peor

Juancarlismo

El partido es la herramienta

Ayuso avisa: tic, toc

La denuncia deen Twitter, con un sencillo pantallazo, es de esas que te remueven por dentro. Por desgracia, me temo que poco más va a mover salvo la empatía de quienes no han sido fagocitados por el "todo pasa, nada importa" al que nos induce Internet. La futbolista de Osasuna,ha recopilado los indignantes improperios que ha recibido del público mientras jugaba. Desde "te voy a violar" a "súbete la camiseta para enseñarme las tetas". ¿Quién va a ver fútbol para decir eso? ¿Qué tipo de tara mental tiene quien lo suelta desde una grada? Esa gente sobra en nuestros campos pero también en nuestra sociedad.Sigo compartiendo malas noticias, como esta en La Información: "Así será laLa combinación de factores geopolíticos y económicos anticipa un escenario en el que la energía seguirá batiendo récords. La demanda asiática ha demostrado que la oferta mundial es insuficiente". Y ahora, ¿qué? ¿Vamos a seguir tolerando que las eléctricas nos chuleen? ¿Vamos a seguir arrugándonos ante quienes van de ecologistas pero no ayudan en nada a generar energía en nuestro entorno? ¿Vamos a seguir omitiendo nuestro derroche energético diario a cambio de un ocio de mierda?La mejor definición de lo que es el Juancarlismo la hemos encontrado, casi sin querer, en el subtítulo de una noticia en El Confidencial: "El archivo de las tres diligencias en torno a, testaferros, abogados, gestores y banqueros que le ayudaron a ocultar una fortuna millonaria en el extranjero". Pues ya estaría. Por cierto, un recordatorio para el futuro: "Los empresarios que no pagaron comisiones a Juan Carlos I fueron unos pardillos", porque no podrán beneficiarse de esta lotería de monarquía y fiscalía que, rimas ridículas, aparte, parece que siempre toca.Sigo pensando que. Ahora, "Iglesias y Belarra bendicen la nueva plataforma que prepara Yolanda Díaz pese a que diluirá Podemos" (El Plural). Lo hacen en un acto en el que, según otros digitales, el exsecretario general eclipsó a la anterior. Y todo para intentar, una vez más, el sorpasso a un PSOE que cada vez les queda más lejos en las encuestas. Yo no veo muy clara la jugada y sí veo el riesgo. Pero lo que queda en evidencia es que no han entendido lo más básico de la política: si tú no crees en tu partido como herramienta transformadora nadie lo hará.En una entrevista a Abc (que recoge El Independiente),ha querido dejar claro que no va a estar más de ocho años al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues ya lleva dos después de que en 2019 lograra ser investida pese a que el PSOE ganó las elecciones y de llevarse el gato al agua de un modo asombroso tras el adelanto electoral de este mismo año. Ayuso ha marcado sin dudas un horizonte temporal y ha dado un plazo al PP para que se vaya preparando para su gran salto, porque en ambición y maquiavelismo, a Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez pocos les ganan incluso en el PP.