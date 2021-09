La alegría de sorprenderse

El mejor Pablo Iglesias

QUÉ ACABO DE VER pic.twitter.com/jiZtVQcHeZ — Lo de Évole (@LoDeEvole) September 21, 2021

Segunda sorpresa

Si yo quisiera neutralizar a Vox, no usaría la homofobia, el racismo, el feminismo, ni ningún otro mantra absurdo. Lo que haría sería alentar al minoritario sector antivacunas que hay en Vox, para encerrar al partido en el frikismo más absoluto. Éxito asegurado, que diría Lola. — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) September 22, 2021

La sorpresa estaba en la intrahistoria

"Again"

Como decía Britney Spears: oops, I did it again pic.twitter.com/z1KOBqGmzd — Carlos Hidalgo (@carloshidalgo) September 22, 2021

La no-sorpresa

La tierra no está intentando decirnos nada. Es más, contigo concretamente es que no quiere ni hablar. — Suki (@SantaSuki) September 21, 2021

Soy muy pudoroso y lo paso muy mal cuando veo a alguien. Por eso valoro tanto a quien es capaz de hacerlo. Y si es alguien que se dedica a la política, esa profesión tan injustamente despreciada, más. Así que cuando quien lo hace lo hace bien me entran ganas de levantarme y aplaudir a la pantalla, y eso fue lo que me pasó ayer cuando vi por primera vezen Twitter:se presta a un spot estupendo en el que él está de diez, se ríe de sí mismo y se juega al juego que le ofrecen para presentar unaCuando me sorprendí aplaudiendo a Iglesias me gustó:, para variar, resulta muy agradable. Así que seguí con los ojos abiertos y una actitud positiva hasta que me vi a mí mismo de acuerdo con Luis del Pino, el locutor de EsRadio, cuando tuiteó esto: "Si yo quisiera neutralizar a Vox, no usaría la homofobia, el racismo, el feminismo, ni ningún otro mantra absurdo. Lo que haría sería alentar al minoritario, para encerrar al partido en el frikismo más absoluto". En efecto, en Vox están esos antivacunas como lo están en el resto de la extrema derecha europea.Mucho menos me sorprendí cuando leí este titular de Eldiario.es: "Una grabación confirma que se simuló lapara quey su marido pudieran venderlo". Pero sí lo hice cuando leí la noticia: en una grabación, Beatriz Ramírez de Haro, hermana del marido de Esperanza Aguirre, cuenta a sus sobrinos (los hijos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid) cómo la familiapara que el cuadro pudiera ser vendido por el matrimonio de Fernando y Esperanza. Vamos, que esta "bonita historia familiar es, en realidad, la asunción de un".Otra sorpresa menos inesperada es la que encontramos en el titular que tuiteaba: "PwC firmó unael pasado mes de marzo". El propio Hidalgo echaba una palada de sarcasmo con su comentario: "Como decía Britney Spears: ¡Ops, I did it again'". Lo que lleva a preguntarnos por la capacidad de esas grandes firmas que uno, desde su infinita ignorancia, no sabe si se dedican a la consultoría o su modelo de negocio esy, luego, que salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera. Pero insisto en la base de este párrafo: qué sabré yo.La mayor sorpresa que nos ha traído laen la isla de La Palma es la aparición de negacionistas de volcanes capaces de creer que hay espejos en algún sitio del universo manejados por humanos que calientan la lava para desviar la atención sobre la pandemia, por ejemplo. Menos nos han sorprendido los del discurso ese de qu(que son reales y censurables). Por suerte, hemos encontrado la respuesta en forma de tuit, y lo ha escrito Suki: "La Tierra no está intentando decirnos nada. Es más, contigo concretamente es que no quiere ni hablar".