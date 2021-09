Será por aforo...

EL lobista de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha recurrido el aforo en los estadios vascos porque dice que la limitación le afecta al bolsillo. Aquí todo bicho viviente se cree con derecho a llevar a los tribunales las normas vascas. Tebas sabe que el problema que tiene con el fútbol vasco no es de aforos. A lo mejor si no exprimiera hasta la extenuación el dinero de la televisión, si dejara de programar partidos entre semana a las diez de la noche, cuando el común de los mortales madrugamos al día siguiente, tendría algún mínimo derecho a quejarse; o no. Mientras tanto, chitón.