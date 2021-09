El "gran" Piqué

Piqué lesionado y sin alta médica se va a surfear.



Sabiendo la gravedad de los hechos, intentó forzar al fotógrafo para borrar las imágenes.



A este le reís las gracias, este es vuestro capitán y vuestro presidente.



Nadie más nocivo que Piqué. pic.twitter.com/QNZJJDMKYu — Josep Brau (@JosepBrau) September 5, 2021

Vamos a más. O a menos

Y las que vendrán

Glorioso, y más

Poned todos los peros que querais, pero a mí me sigue pareciendo glorioso lo de un rey huido de la justicia de su país mientras el principal heredero de sus desmanes ocupa el trono. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) September 3, 2021

La Superliga también de selecciones

En otro orden de cosas, ¿Os parece razonable que con el calendario tan apretado, con la mitad de los clubes en ruina€ España juegue contra Georgia un partido oficial? — Revista Líbero (@revistalibero) September 5, 2021

No me sorprende queé se haya ido a hacer surf mientras se recupera de una lesión, poniendo en riesgo su integridad sin que parezca importarle elque le paga, ni me sorprende que sus acompañantes intentaran borrar los archivos del fotógrafo de El Diario Montañés, Javier Rosendo, que capturó el momento. Piqué hace tiempo ya que actúa como un exfutbolista que se niega a perder el título de "capitán del Barça" mostrando poco respeto, por utilitarista, a institución y afición. En Bilbao ya le habíamos calado, pero él decide si suempieza marcada.El lunesy parece que no será el último: como con las cifras de muertos por Coronavirus (si, mueren personas cada día en nuestro entorno mientras a algunos solo les preocupa que no les dejen emborracharse en la calle), el atraco de las eléctricas yapor repetitivo. El escenario perfecto para quien nos pasa la factura cada mes y, que nadie se engañe, el deseado por los partidos del gobierno de coalición superprogre y superguay: el de la, como le pasó al PP con la corrupción normalizada entre los miembros de su partido.Es evidente que ni la pandemia ni el confinamiento nos han hecho mejores personas. Creer en una transformación global para bien basada ena empujones era una quimera. De hecho, ha sido al contrario, que era la opción más probable. Del mismo modo, esta puta mierda que nos arrasa no va a cambiar nuestros hábitos: ni teletrabajaremos ni modificaremos nuestros modelos de negocio sustancialmente. Ni en Euskadi ni en la China popular, como diría Carod Rovira: España insiste en su, como hemos podido disfrutar muchos, y le va bien, según El Blog Salmón.Dice, un conocido tuitero vasco, que podemos poner "todos los peros que queráis, pero a mí me sigue pareciendo glorioso lo de unde su país mientras el principal heredero de sus desmanes ocupa el trono". Glorioso€ ¡y más! Porque ese rey huido de la justicia es nada más y nada menos que el jefe de Estado (título que obtuvo como compensación), que cometió todos los(cuando menos) que se le imputan ahora en el ejercicio de su cargo. Creo que no debemos perder nunca de vista esto: que hablamos de la jefatura del estado español en todos los casos. En todos.Del mismo modo que los equipos que no son de Champions a algunos les sobran, las selecciones que no suelen estar en mundial y eurocopas, también. Supongo que al community manager de la(qué tremendo error comunicar eso en el perfil oficial) le gustaría que hubiese unacon España, por supuesto, y luego una Europa League para equipos nacionales de menos renombre como Georgia o, en su caso, Euskadi (que no vamos a ir al Mundial de carrerilla). Más allá del debate, que me parece pobre como pocos, insisto en la equivocación deque levantaba simpatías.