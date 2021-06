Susceptibles

LA Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó ayer una resolución de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. ¿Y qué? Pues que recuerda que en el Estado español no existe el delito de referéndum ilegal y que en el procés no se convocó a la violencia. Así que recomienda deshacer las causas sobre estos supuestos. Pese a los indultos, no será tan irrelevante si ha desatado una campaña contra el ponente, un letón que se ocupa, porque le tocó, de los asuntos que conciernen a España y a Turquía. Escuece ver a ambos Estados en el mismo saco de excesos.