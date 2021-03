GRANDE-Marlaska –que fue juez y algún hilo suelto le quedó en sus instrucciones ante denuncias de torturas, según dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, cree que "no es oportuno" desclasificar la información que tenga el Ministerio del Interior sobre la muerte de Mikel Zabalza. Al ministro no se le pide que inste a reabrir el caso. Bastaría con que haga lo que sí le compete: desclasificar la información que acredite si es o no oportuno reabrirlo. Reducir su iniciativa al límite de lo que ya hizo el PP antes que él, como se defiende en relación al acercamiento de presos, no es valiente.