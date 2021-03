Paz Padilla, como los sindicatos

Sí, suena así

Correcto

El príncipe Harry indignado: «Mi familia me retiró la seguridad y el dinero. Nos hemos mantenido de la herencia de mi madre» https://t.co/GDBHt6RPS7 — ABC.es (@abc_es) March 8, 2021

Esto, también

Volvamos a la economía real

La vida es corta, y con pandemia, más

Parece que laha calmado las reclamaciones de ciertosde ser vacunados cuanto antes. Ha sido la llegada de vacunas€ O que se han dado cuenta de que su exigencia sonaba igual que la de: "Trabajo en sitios cerrados y sin mascarilla. (€) Los profesionales del medio necesitamos las vacunas" (Zeleb). Hago a la presentadora la pregunta que he hecho varias veces a mi televisor mientras veía manifestaciones en el Teleberri: ¿para que ella la reciba antes? ¿A los enfermos de cáncer? ¿A los celadores de los hospitales?Como no es un tema que siga con interés voy recibiendo ciertos coletazos de la batalla que están librando en público los integrantes de la. Y reconozco que este tuit del Abc me ha llegado tarde pero me ha llegado al alma: "El príncipe Harry, indignado: 'Mi familia me retiró la seguridad y el dinero. Nos hemos mantenido de la herencia de mi madre'". Correcto: si uno deja de pertenecer a la familia real lo lógico es. No como en España. Y la segunda parte es para enmarcarla: Harry ni ha pensado en trabajar. Si no hay sueldo por ser un Windsorde su madre.Ya no hablamos de la política estadounidense como antes, y esa ausencia de noticias es la mejor noticia:está centrado enderivada, y lo hace sin estridencias de momento. Y los pocos titulares que nos llegan siguen teniendo que ver con el trumpismo: "La Justicia de Estados Unidos rechaza dejar en libertad al. La Justicia ha tomado esta decisión a la espera del juicio, ya que considera que el individuo, que asaltó el Capitolio disfrazado con pieles y cuernos de bisonte,. Esta medida, aunque lejana, reconforta.Me hago viejo: lo sé porque cada vez hay más cosas que no entiendo del mundo en el que vivo. Por ejemplo, sigo sin entender laque hemos dejado que construyan, puramente especulativa, que se basa en las hipotéticas posibilidades de rentabilidad futura que puede tener una empresa. Para que lay siga habiendo rondas, noticias como esta desiguen ocupando espacios muy reducidos en los medios: la "start-up" que te indicaba en qué propiedades inmobiliarias invertir "acumula créditos aplazados, multas del regulador o querellas"."Elno son los vagos, sino los que", asegura Eduardo Manchón en El Confidencial. Y no estoy del todo de acuerdo pero tampoco estoy del todo en desacuerdo. Los vagos aumentan la carga de trabajo de los demás, eso es innegable. Pero, sin duda,€ Y que hagas más. Reconozco que he cometido el error de ser de los segundos, de los que vivían para el trabajo, y asumo las consecuencias, todas negativas, de ese empeño. Ahora solo quiero, y que no sea demasiado tarde.